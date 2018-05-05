В Саратове после акции «Он вам не царь» задержали школьника

Фото: Матвей Фляжников, для «Новой»

После несанкционированного шествия, завершившегося на набережной Космонавтов, сотрудники полиции задержали школьника.

Как сообщает информационное агентство «Свободные новости», мужчины в штатском посадили ребенка в машину с символикой МВД и увезли. Во время задержания мальчик кричал полицейским «Позор!». Родители или другие законные представители несовершеннолетнего при этом не присутствовали.

Во время шествия мальчик, представившийся Егором, рассказал корреспонденту «Новой», что ему 14 лет (на вид он кажется гораздо младше). По словам школьника, пойти на митинг ему разрешил папа, «который сегодня работает». Юный демонстрант намеревался высказать протест областным властям, не ремонтирующим улицы: «Я вчера ехал на гироскутере, попал в яму на дороге и получил травму». Как отметил Егор, он «давно интересуется политикой» и деятельностью Алексея Навального, «но никто, кроме папы и дедушки, в семье не разделяет наше мнение». Ребенок уже участвовал в протестных акциях весной и летом прошлого года. «В нашей школе №10 устроили целую лекцию о том, что Навальный — это позор. Сегодня именно на 14.00 назначили субботник. Тем, кто не придет, пригрозили поставить двойки по русскому языку. Я считаю, ради свободы можно и потерпеть», — сказал Егор.

Как сообщают «Свободные новости», Егор провел в отделении полиции Волжского района около часа до приезда отца. В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Состояние дорог стало поводом для участия в акции другого школьника, 14-летнего Степана из медико-биологического лицея. Подросток приехал на митинг на велосипеде через весь город: «По большинству улиц невозможно передвигаться. Это ведь тоже проявление коррупции», — полагает Степан. В декабре он участвовал во встрече саратовцев с Алексеем Навальным, проходившей в местном гайд-парке. Как уже рассказывала «Новая», в день приезда оппозиционера в большинстве школ города занятия были продлены до 20.00, но Степан сбежал с последнего урока.

По наблюдениям девятиклассника, большинство его ровесников «не разбираются в политике, не смотрели расследования Навального, но относятся к нему негативно». По словам подростка, родители не знают о его участии в нынешней акции. «Мама не возражает против моих убеждений, а папа давно сказал, что Навальный — бандит и промывает детям мозги. После этого я перестал разговаривать с родителями на политические темы. Они даже не знают, на какие Youtube-каналы я подписан».

Сегодняшняя акция в Саратове была несанкционированной. Мэрия предлагала протестующим собраться в отдаленном микрорайоне Солнечный-2, но они выбрали площадь у цирка. «Никакого мероприятия нет. Люди слышат, что кто-то говорит в мегафон и просто подходят послушать», — пояснил начальник местного штаба Навального Михаил Мурыгин. В начале митинга полиция попыталась задержать двух молодых людей, поднявших плакат «Путина в отставку». Толпа окружила сотрудников МВД и потребовала объяснений, мешая увести задержанных. После проверки документов юношей отпустили без составления протокола.

Одновременно с акцией протеста на центральных улицах проводился городской конкурс военных песен. Из-за громкой музыки митингующие не могли выступать с речами и запели в мегафон: «Вставай, страна огромная». «Этот день победы» сопровождал демонстрантов по всему проспекту Кирова, где были размещены несколько вокальных площадок. У консерватории участников прогулки встретил барабанным боем ансамбль ударных инструментов. Вопреки ожиданиям задержаний не последовало, и колонна отправилась по улице Волжской к набережной. В это время количество участников достигло максимума—в рядах демонстрантов шли около 800 человек, хотя, возможно, не все из них знали, что оказались на несанкционированном массовом мероприятии. Посетители магазинов и кафе, расположенных в модной пешеходной зоне, активно делали селфи на фоне шествия.

По бокам колонны следовали многочисленные сотрудники полиции.

Заместитель начальника городского УВД Геннадий Болтышев повторял требование разойтись, но мегафон оказался слабым и слов почти не было слышно.

Судя по всему, организаторы не рассчитывали, что полиция позволит им гулять беспрепятственно, и не задумывались о конечной точке маршрута. Добравшись до Волги, участники стали расходиться. Около 100 человек провели финальный митинг на ступеньках караоке-клуба в помещении бывшего речного вокзала, закрытого в связи с сокращением местного пассажирского флота. «Голоса уже нет, — признался начальник штаба Михаил Мурыгин. — Давайте поаплодируем друг другу! Вы самые лучшие, самые смелые! И спасибо вам за донаты, благодаря которым мы купили этот замечательный мегафон». Акция завершилась селфи-сессией с начштаба.

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Как отмечает юрист «Голоса» Денис Руденко, «в толпе присутствовало очень много сотрудников в штатском с камерами». Вероятно, основные задержания с возбуждением административных дел за организацию несанкционированного мероприятия будут проведены спустя несколько дней.