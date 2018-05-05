Новая газета

В Париже прошла акция против политики Макрона

Общество

 

В Париже десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Le Monde.

По данным издания, в акции приняло участие более 40 тысяч демонстрантов. Многие из них держали в руках плакаты с требованием отправить Макрона в отставку. По данным организаторов акции, движения «Непокорная Франция», в протестах участвовали около 160 тысяч человек.

Акция прошла мирно. В полиции сообщили о восьми задержаниях. Протесты прошли также в Бордо, Тулузе, Лионе, Страсбурге и Рене. Массовые демонстрации были приурочены к годовщине избрания Макрона президентом Франции.

Теги:
париж, акции протеста, франция , ek
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