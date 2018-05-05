«Локомотив» стал чемпионом России по футболу впервые с 2004 года
Московский ФК «Локомотив» стал чемпионом России по футболу. В матче 29-го тура он обыграл петербургский «Зенит» со счетом 1:0.
Победный гол на 87-ой минуте забил нападающий «Локомотива» Антонио Эдер.
Золотоносный Эдер!#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/9jxNWUS2jX— ФК Локомотив (@fclokomotiv) May 5, 2018
За тур до окончания Чемпионата России «Локомотив» набрал 60 очков. Вторым шел «Спартак» с 53 очками. «Зенит» занимал пятое место с 50 очками.
Ранее «Локомотив» становился чемпионом в 2002 и 2004 годах.