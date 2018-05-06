Задержанного на акции «Он нам не царь» Алексея Навального отпустили из ОВД до решения суда

Политик Алексей Навальный, которого задержали 5 мая на протестной акции «Он нам не царь» на Пушкинской площади в Москве, был отпущен из полиции в ночь на воскресенье. Об этом сообщает сам политик.

Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK — Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2018

«Видимо пришла команда „до инаугурации не сажать“. На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих „правонарушений“», — написал он.

Как рассказала адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова, административное дело Навального рассмотрит 11 мая Тверской суд Москвы.

Сотрудник ФБК Николай Ляскин, задержанный вместе с Навальным на акции в Москве, был оставлен в ОВД «Тверское» до 7 мая, когда состоится рассмотрение его дела. Ляскину также вменяется повторное нарушение правил организации митинга.

Накануне по всей России прошли протестные митинги «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По данным «ОВД-Инфо», более полутора тысяч человек были задержаны на акции. Наиболее массовые задержания проводились в Москве и Санкт-Петербурге — 708 и около 300 задержанных. Часть из них были отпущены.