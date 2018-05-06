Блогер: «Билайн» заблокировал телефон на время акции протеста «по запросу правоохранительных органов»

В Москве во время акции сторонников политика Алексей Навального «Он нам не царь» на Пушкинской площади блогер Денис Стяжкин обнаружил, что его номер телефона был заблокирован «Билайном». В техподдержке ему ответили, что «номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов». Об этом Стяжкин написал в твиттере.

Билайн уже разблокировал мой номер и вот какой ответ прислал: номер был заблокирован по запросу правоохранительных органов!!!! pic.twitter.com/s06AobZv9f — Денис Стяжкин (@styazshkin) May 5, 2018

По словам Стяжкина, в «Билайне» также заявили, что на время митинга «номера были заблокированы у всех абонентов в Москве».

Позже в «Билайне» сообщили, что номер Стяжкина «может быть заблокирован в связи с нарушением п. 4.1 Договора о предоставлении услуг сотовой радиотелефонной связи».

Блогер назвал это «банальными выдумками» и намерен отказаться от услуг оператора.



«Вчера во время митинга в Москве «Билайн» не блокировал своих клиентов. Никаких подобных запросов нам не поступало», — заявили РБК в пресс-службе сотового оператора «Билайн».

Накануне по всей России прошли протестные митинги «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По данным «ОВД-Инфо», более полутора тысяч человек были задержаны на акции. Наиболее массовые задержания проводились в Москве и Санкт-Петербурге — 708 и около 300 задержанных. Часть из них были отпущены