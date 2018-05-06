The Guardian узнала о поиске командой Трампа компромата на Обаму

Помощники президента США Дональда Трампа наняли израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на членов администрации бывшего американского лидера Барака Обамы с целью дискредитации ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, в мае 2017 года израильтянам было поручено найти компромат на советника Обамы по национальной безопасности Бена Родса и советника вице-президента Джо Байдена Колина Кала. В частности, особое внимание нужно было уделить возможным связям советников с проиранскими лоббистами и СМИ, выступавшими за сделку.

Все это ходило в планы администрации Трампа разорвать сделку по иранской ядерной программе.

«Идея заключалась в том, чтобы работающие на Трампа люди дискредитировали тех, кто играл ключевую роль в заключении соглашения [по ядерному оружию Ирана], что облегчает выход из него», — сказал собеседник издания.

Как отмечает издание, масштабы и результаты компании по дискриминации Обамы и его администрации неизвестны.

«Ядерная сделка» — это Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. В рамках соглашения Тегеран должен приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.