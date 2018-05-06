В выгрузке Роскомнадзора обнаружили надпись Digital Resistance азбукой Морзе

На графике отслеживания блокировок Роскомнадзора появилась надпись азбукой Морзе, которая расшифровывается как Digital Resistance (цифровое сопротивление) — словосочетание, использованное Павлом Дуровым для описания противников блокировки мессенджера Telegram. На это обратил внимание сайт roem.ru.

Скриншот в сайта Roem.ru

Автор надписи добавлял и удалял адреса так, что их число в разные периоды времени менялось в диапазоне примерно от 47 до 55 тысяч. Кто стоит за надписью азбукой Морзе в выгрузке Роскомнадзора, неизвестно.

Вероятно, пишет издание, в выгрузку их добавляли владельцы доменов, уже находящихся в реестре запрещенных сайтов.

Доступ к реестру оказался возможен из-за того, что в выгрузке находится около 5000 доменных имен, которые доступны для свободной регистрации неопределенным кругом людей, которым принадлежат сайты или домены, попавшие в реестр запрещенных. Их владельцы могут сопоставлять своим доменным системам произвольное число IP-адресов, и это будет отображаться на графике, так как они также попадут в реестр запрещенных сайтов.

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Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram, однако мессенджер остается доступным для пользователей. Ведомство стало блокировать Telegram после решения Таганского суда Москвы.