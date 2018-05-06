Украинские военные объявили тендер на исследование готовности населения юга России к акциям протеста

Структура Центра информационно-психологическких операций сил специальных операций Украины объявила тендер на исследование настроений жителей южных регионов России. Заявка опубликована на сайте госзакупок Prozorro.

В материалах закупки говорится, что украинских военных интересует, насколько жители юга России довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, каково их материальное положение, образование, национальность, профессия, семейное положение и статус и другое. Исследование должно будет проводиться в форме соцопроса. Он должен содержать «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».

На основании опроса исследователям предстоит распределить людей по целевым группам и создать социально-демографический портрет каждой из них. В заявке на проведение тендера говорится, что исследование нужно провести с 15 июня по 1 октября текущего года.

Заказчиком выступила воинская часть А4398, которая ранее работала как Центр информационного-психологических операций Военно-морских сил Украины в Севастополе, но после присоединения Крыма к России он переехал в город Бровары и сменил название на 72-й головной Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины.