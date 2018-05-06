В Краснодаре приставы выкинули адвоката из зала суда и повредили ему ногу о металлоискатель. Проводится проверка об умышленной порче имущества суда

В Первомайском районом суде Краснодарского края приставы выкинули из зала адвоката Михаила Беньяша, который защищал интересы задержанных на акции «Он нам не царь» активистов. Об этом «Новой» сообщил Беньяш.

Как рассказал адвокат, вместе с ним в суд пришли несколько ребят, которых отказались пускать в здание, мотивируя это тем, что это режимный объект. Во время заседания Беньяш заявил ходатайство о том, чтобы их запустили, но судья заявил, что не собирается обеспечивать их явку.

«Я сказал судье, что КоАП предусматривает открытость судебных заседаний и что существует прямой запрет на проведение судебных заседаний, если есть люди, желающие в нем участвовать», — уточнил адвокат.

После этого судья попросил пристава вывести Беньяша из зала суда.

«Я отказался уходить, тогда меня взяли на руки и выкинули в коридор. Когда я попытался вернуться в зал, меня опять подняли в воздух и вышвырнули в фойе. Меня бросили спиной вперед, в полете я задел металлоискатель, который упал мне на ногу и повредил ее. Сейчас меня отправили на рентген в больницу», — рассказал адвокат.

Поврежденный металлоискатель. Фото: Михаил Беньяш

По его словам, следственная оперативная группа начала проводить проверку по статье 167 УК об умышленном повреждении имущества. «Этим имуществом является металлоискатель, который разбился о мою ногу», — сказал он.

Суд постановил дать задержанным на акции протеста активистам 500 рублей штрафа по 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 10 тысяч штрафа по 20.2 часть 5 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения).

Накануне по всей России прошли протестные митинги «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По данным «ОВД-Инфо», на акции были задержаны более полутора тысяч человек, среди них 64 задержанных в Краснодаре.