Хоккеисты сборной России крупно обыграли Австрию на ЧМ

Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).

Голы в составе российской команды провели Михаил Григоренко (дважды), Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Илья Михеев.

Это уже вторая победа России на турнире. Ранее она со счетом 7:0 обыграла сборную Франции.

Следующий матч России пройдет против командой Белоруссии 7 мая. В группе A вместе с Россией и Францией выступают Австрия, Белоруссия, Словакия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая.