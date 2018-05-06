Новая газета

В Москве проходит митинг «Левого фронта» Сергея Удальцова

Общество

 

На акцию против инаугурации Владимира Путина, которая проходит на Суворовскую площадь в Москве, пришли около тысячи человек. Об этом написал в твиттере организатор митинга, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По оценке корреспондента «Дождя», на митинг пришли 300–350 человек. Как сообщает МВД, число участников согласованной акции составило 180 человек.

«На Суворовской площади Москвы проходит согласованный властями города митинг. В мероприятии принимает участие 180 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Ранее Удальцов подал заявку о проведении митинга «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина» на площади Революции в Москве. Власти предложили перенести акцию на Суворовскую площадь, с чем согласились организаторы. 

Теги:
nt, акции, удальцов
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera