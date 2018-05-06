В Москве проходит митинг «Левого фронта» Сергея Удальцова

На акцию против инаугурации Владимира Путина, которая проходит на Суворовскую площадь в Москве, пришли около тысячи человек. Об этом написал в твиттере организатор митинга, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Сейчас в Москве начинается митинг «Путин, мы тебя не выбирали! Нам нужна легитимная власть!». Накануне инаугурации Путина и в годовщину «болотных» событий 2012 года на Суворовской площади собрались около 1000 человек pic.twitter.com/kNJj8OglIg — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) May 6, 2018

По оценке корреспондента «Дождя», на митинг пришли 300–350 человек. Как сообщает МВД, число участников согласованной акции составило 180 человек.

«На Суворовской площади Москвы проходит согласованный властями города митинг. В мероприятии принимает участие 180 человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что участники митинга принесли с собой плакаты и баннеры с антиправительственными лозунгами.

Ранее Удальцов подал заявку о проведении митинга «Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина» на площади Революции в Москве. Власти предложили перенести акцию на Суворовскую площадь, с чем согласились организаторы.