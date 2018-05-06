В Одинцово разгорается конфликт между организаторами двух «Бессмертных полков»

В подмосковном Одинцово разгорается конфликт между организаторами сразу двух «Бессмертных полков».

По словам одинцовского координатора шествия Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Михаила Шевелева, несмотря на изначальные договоренности о времени и месте сбора людей, чиновники в администрации — в лице замглавы Васильева и Председателя Комитета по делам культуры, туризма и молодежной политике Ватруниной — перехватили повестку и перенесли запланированную акцию на неудобное, по мнению координатора, для пожилых людей послеобеденное время. Также был изменен маршрут следования колонны.

Раньше, говорит Шевелев, сбор предполагался в 10 утра у памятника Жукову, и люди двигались вниз, к Вечному огню. Маршрут, который предлагает администрация, спланирован таким образом, что людям придется подниматься в горку к центральной площади, на которой расположено здание администрации города. Людей уведомили о времени проведения акции (14–00) и ее маршруте через местную газету, Шевелев же был «просто поставлен перед фактом».

Стоит отметить, что маршрут следования и время проведения марша в прежние годы менялись неоднократно, и, например, в прошлом году маршрут был тот же, что и предложенный администрацией ныне. Однако в прежние годы люди все же шли одним «Бессмертным полком». Теперь же, по словам Швелева, на его предложение изменить неудобный сценарий, заместитель руководителя администрации Одинцовского района Васильев Роман Викторович ответил, что Шевелев «может идти со своим полком», а чиновники соберут свой, который будет «значительно больше».

Идея «Бессмертного полка» принадлежит томскому каналу «ТВ2», который в 2012 году вывел на улицы города бессмертную память о погибших дедах. Замечательная затея быстро попала в поле зрения властей, и по стране зашагали сотни заформализованных, «правильных» полков, с портретами на табличках, произведённых по массовому заказу, с одинаковыми георгиевскими бантиками на лацканах. Все казенное любит аббревиатуры, и тут без этого не обошлось, появился БПР — «Бессмертный полк России».

И вот уже люди в комментариях сообщества «Бессмертный полк в Москве» интересуются, как им попасть в «правильную колонну», т.е в шествие, организуемое именно тем томским «Бессмертным полком», а не «БПР». На что им московский координатор резонно замечает, что «в колонне нет различия БПР или нет. В колонне Бессмертного полка идут герои Великой Отечественной войны. Все остальное уже не имеет значения».

Артем Распопов, для «Новой»