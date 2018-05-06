The Bell: нападавшие на митингующих казаки связаны с мэрией Москвы

Одетые в казачью форму люди, которые нападали на участников акции «Он нам не царь» в Москве 5 мая, получали финансирование правительства Москвы на обучение по охране общественного порядка на массовых мероприятиях. Об этом сообщает The Bell.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Издание обратило внимание на фотографии человека в военной форме с нашивкой Центрального казачьего войска, который был на акции. Такая же нашивка есть на сайте войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».

В 2016–2018 году «Центральное казачье войско» получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 15,9 млн рублей, обнаружил следящий за госзакупками телеграм-канал «Чудеса OSINT». Цель контрактов — обучение и закрепление необходимых знаний и прикладных навыков при осуществлении деятельности по охране общественного порядка, обеспечению безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий на территории города Москвы».

В марте на сайте мэрии Москвы появились фотографии с тренировок казачьего войска. Они, в частности, учились задерживать потенциальных правонарушителей.

5 мая во многих городах России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального. В Москве на Пушкинской площади демонстрантам противостояли люди в казачьей форме, которые били их нагайками и кулаками.