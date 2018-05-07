Против задержанного на акции в Петербурге возбудили дело за выбитый зуб полицейскому

Против задержанного во время акции «Он нам не царь» петербуржца Михаила Цакунова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает в телеграм-канале правозащита «Открытой России».

В постановлении сказано, что Цакунов «умышленно и акцентированно нанес не менее 1 удара своей рукой» по лицу полицейского, в результате чего у него был выбит зуб.

Как пишет правозащита «Открытой России», Цакунов не собирался участвовать в акции 5 мая в Санкт-Петербурге. Он стоял на Дворцовой площади с друзьями, при них была сдутая желтая утка, которую нашли у дворников. На видео задержания видно, как полицейские подбежали, сбили с ного его и девушку и поволокли по земле.

Цакунов узнал, что выбил кому-то зуб уже после задержания, в отделе полиции. «Никогда не думал, что в моей жизни будет такая ситуация, что, ничего не сделав, я окажусь в тюрьме», – сказал он. Цакунов добавил, что сотрудники ОМОНа его били, на его теле есть следы побоев.

Ранее 6 мая Куйбышевский районный суд оштрафовал Цакунова на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП).

5 мая в многих городах России прошли акции протеста «Он нам не царь», объявленные политиком Алексеем Навальным. В результате были задержаны почти 1600 человек, в Петербурге, по последним данным «ОВД-Инфо», – 229 задержанных.