ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде

Ответственность за инцидент в Нижнем Новгороде, где были ранены трое полицейских, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Подконтрольное организации информагентство Amaq сообщило, что стрелявший в полицейских мужчина был «бойцом Исламского государства», пишет SITE Intelligence Group.

Ранее 4 мая во время проверки документов мужчина напал с оружием на сотрудников правоохранительных органов. Он забаррикадировался в одной из квартир жилого дома, после чего открыл огонь из автоматического оружия. Трое полицейских получили ранения.

ФСБ сообщило, что он был нейтрализован. «Коммерсант» со ссылкой на региональное УФСБ писал, что стрелявший покончил жизнь самоубийством.