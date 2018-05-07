В США заявили о планах обнародовать рекламу «фабрики троллей» из Facebook

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликует рекламу из социальной сети Facebook, которая предположительно связана с российской «фабрикой троллей», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в демократической партии.

Демократы намерены обнародовать порядка трех тысяч рекламных объявлений, связанных с «Агентством интернет-исследований» (АИИ), которые могли повлиять на исход президентских выборов в 2016 году. Это может произойти уже на этой неделе.

В подборке объявлений будет указано, на какие группым американского населения они были рассчитаны, сколько пользователей Facebook их посмотрело, прокомментировало и поставило «лайки», а также какова была стоимость за эту рекламу.

Ранее в апреле Facebook отчитался об удалении 270 аккаунтов и страниц, связанных с АИИ. По словам основателя соцсети Марка Цукерберга, агентство «неоднократно обманывало людей и манипулировала ими по всему миру». Аккаунты «фабрики троллей» были нацелены на россиян и русскоговорящих граждан из соседних стран: Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Напомним, в феврале США предъявили обвинения 13 российским гражданам во вмешательстве в выборы США в 2016 году. В списке фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», которого связывают с «Агентством интернет-исследований». В российском МИДе, по итогам собственного расследования, вмешательства в президентские выборы не обнаружили.

Как сообщала «Новая газета», сотрудники «фабрики троллей» занимаются формированием определенного общественного мнения, оставляя посты и комментарии в соцсетях и СМИ.