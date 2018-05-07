«Левада-центр»: главная претензия россиян к Путину — несправедливое распределение доходов

Россияне назвали основные достижения и неудачи Владимира Путина на посту президента. Опрос в преддверии инаугурации провели социологи «Левада-центра», пишет РБК.

Среди достижений респонденты отмечают возвращение России статуса великой уважаемой державы (47%), стабилизацию обстановки на Северном Кавказе (38%) и удержание России от распада (27%) и на пути реформ (22%). Только 12% опрошенных относит к успехам президента проблемы по социальной защите населения.

45% населения недовольно распределением доходов в интересах простых людей (одобряют только 5%). «Граждане считают, что власти неправильно перераспределяют деньги и недостаточно о них заботятся. В этом главная претензия к Путину», — отмечают социологи.

Кроме того, социологи выявили рост претензий, связанных с утратой средств во время реформ (39%), с низкими зарплатами, пенсиями, стипендиями и социальными пособиями (32%, в 2015 году – 15%). Опрошенные респонденты также не одобряют невозможность преодолеть экономический кризис (27%) и укрепить закон и порядок (23%).

Как отмечает социолог «Левада-центра» Олег Игнатов, по сравнению с 2015 годом зафиксирован рост числа россиян, которые указывают на неудачи президента, в то время как оценка его успехов снижается. Среди причин социально-экономического спада он называет кризис 2008 года, западные санкции, прекращение реформ и исчерпание прежней модели роста.