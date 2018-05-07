Эксперты при правительстве раскритиковали проект приказа Роскомнадзора о блокировках

Рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве раскритиковала проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки интернет-ресурсов, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, ведомство получит право блокировать любой ресурс, а именно самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы с запрещенной информацией «в случае выявления ошибок». Роскомнадзор «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной», – приводит издание выводы рабочей группы.

Кроме того, при вынесении решения о блокировке Роскомнадзор должен руководствоваться Государственной информационной системы (ГИС) с перечнем ресурсов, доступ к которым ограничен, однако ее не существует. Поэтому непонятно, отмечают эксперты, по каким критериям проверяют ресурсы, и какая информация должна считаться «эталоном».

«Коммерсант» также узнал, что в проекте приказа может появиться новое основание для блокировки: решение суда по делу об административном правонарушении, что позволит «легализовать» блокировку IP-адресов в ходе блокировки мессенджера Telegram.

В Роскомнадзоре такое предложение объяснили возможностью избежать технические ошибки и опечатки при внесении интернет-ресурса в реестр запрещенных сайтов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что новый приказ не имеет отношения к ситуации вокруг Telegram.

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Напомним, в апреле Роскомнадзор начала блокировать мессенджер Telegram после решения суда. Причиной стал отказ руководства сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В результате ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, которые якобы использовал мессенджер для обхода ограничений. При этом Telegram до сих пор действует на территории России.