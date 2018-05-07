В Промсвязьбанке предложили засекретить руководство из-за санкций

Информация о топ-менеджерах Промсвязьбанка (ПСБ) будет засекречена для защиты от персональных американских санкций. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к банку.

Соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности» разрабатываются юристами. Однако кто сможет получить защиту, отмечает издание, определит правительство. Окончательное решение пока не принято.

На данный момент банки обязаны публиковать в открытом доступе информацию о квалификации и опыте работы членов правления, главного бухгалтера и его заместителя, а также руководителей филиалов. Раскрываются также данные конечных собственников.

Ранее в январе было принято решение сделать Промсвязьбанк опорным банком, который будет выполнять операции по оборонным и крупным государственным контрактам. Его руководителем назначили генерального директора Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Напомним, США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга упала более чем на 30 процентов.