СПЧ решил выяснить роль казаков и НОД в пресечении акции оппозиции 5 мая

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов пообещал направить запросы в правоохранительные органы, чтобы выяснить, почему казаки и члены патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД) участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что «присутствие казаков и НОДовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди». По словам Федотова, СПЧ направит запросы в разные регионы, в том числе и те. где акции были согласованы с местными властями.

«Главный вывод не меняется: лучшее средство противодействия несогласованным протестным акциям это их согласование. В этом случае никаких проблем не возникает. Но для этого с обеих сторон необходимо стремление избежать проблем. Если одна из сторон или обе заинтересованы в том, чтобы проблемы возникли, они обязательно возникнут», — добавил Федотов.

В минувшую субботу, 5 мая, в различных городах России прошла всероссийская акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации главы государства. В Москве акция не была согласована с городской администрацией. За час до начала на Пушкинской площади появились казаки и НОДовцы. Во время митинга между ними и протестующими произошла потасовка.