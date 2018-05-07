Путин в четвертый раз вступил в должность президента России

В Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

В залах дворца находились около 3,5 тыс. человек — члены правительства и Совфеда, депутаты Госдумы и судьи Конституционного Суда, чиновники, общественные деятели и др. Еще 1,5 тыс. человек расположились на Соборной площади.

Церемония началась с выхода Путина из его рабочего кабинета. Ведущие телеканала «Россия 24» отметили, что «мы ведь никогда не видели, где и как президент ходит с работы и на работу».

«Немногие осознают, что большую часть времени президент проводит в кабинете, но еще меньше знают, что в Кремле есть квартира, и большую часть своего нерабочего времени президент проводит там», — добавили они.

Путин прибыл на инаугурацию на автомобиле отечественного производства — на машине проекта «Кортеж» с номером В776УС77. Проектом занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). В его рамках на единой модульной платформе в будущем планируют создать лимузин, внедорожник, седан и минивэн, предназначенные для первых лиц государства. Ранее глава государства использовал автомобили Mercedes.

Автомобиль проекта «Кортеж»

Путин принес присягу на верность России и затем обратился с речью к присутствующим. Он отметил, что «особо остро осознает ответственность» перед каждым россиянином и Россией в целом, а также перед «тысячелетней историей и нашими предками».

«Считаю своим долгом и смыслом жизни сделать все для России (…) Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, Отечеству — для меня это превыше всего. От всего сердца благодарю вас за вашу сплоченность», — поблагодарил Путин.

Он отметил, что «Россия должна быть современной и динамичной, должна принимать смело вызовы времени».

«Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск (…) Задачи, которые предстоят, без всякого преувеличения исторические: они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперед. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни», — подчеркнул президент.

Владимир Путин выступает с речью на церемонии инаугурации

Он также отметил, что «мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, свои ценности», добавив, что «мы открыты к диалогу (…) со всеми государствами в интересах мира и стабильности». Путин особо подчеркнул, что «безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены. Будем и впредь уделять внимание этим вопросам».

«Наш ориентир — это Россия для людей. Страна возможностей для реализации каждого человека», — сказал он в завершении.

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность главы государства. На прошедших выборах за него проголосовали 56,4 млн россиян. Путин будет руководить страной следующие шесть лет.