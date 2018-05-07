СМИ: ущерб по делу о растрате средств в Роскомнадзоре составил 58 млн рублей

Ущерб по делу о растрате средств в Роскомнадзоре, одним из фигурантов которого является пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, составил около 58,6 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на материалы дела.

По информации агентства, Ампелонскому вменяется растрата более одного млн рублей по двум эпизодам.

До этого сообщалось, что сотрудники Роскомнадзора обвиняются в мошенничестве на 23 млн рублей, а потом сумму снизили до шести ммлн рублей. Позже следствие рассказало о том, что к делу привлекли 14 человек, однако не уточнили в статусе кого.

На данный момент публично известно о четырех фигурантах дела, помимо Ампелонского, ими являются глава правового отдела Борис Едидин, советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Александр Весельчаков, а также гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева.

В начале мая суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Ампелонского, Едидина и Весельчакова, все они находятся под арестом. Звягинцева же находится под подпиской о невыезде.

Следствие подозревает их в том, что они заключили фиктивные трудовые договоры, перечисляли фиктивную зарплату на карту, оформленную на подставное лицо. В частности, с 27 ноября 2012 года по 17 октября 2017 года Звягинцева вместе с сообщниками организовала оформление от имени ФГУП «ГРЧЦ» фиктивных трудовых отношений, добавляет «Москва».

Агентство уточняет со ссылкой на материалы следствия, что в состав организованнйо группы входили помощником руководителя Роскомнадзора Владимир Пиков, начальник отдела экспертной проверки, регистрации и учета радиочастотных заявок ФГУП «ГРЧЦ» И.Рябчукова, а также инженеры группы экспертной проверки радиочастотных заявок.

«Соучастниками также выступили Ю.Ампелонский, Г.Вахтеров, Е.Райдна, А.Панферова, Е.Пикова, Е.Полякова, О.Чернышенко и В.Нестеров», — говорится в сообщении СМИ. Напомним, дело против сотрудников Роскомнадзора возбудили в 2017 году.