Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подал прошение об отставке после инаугурации нового президента. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Таким образом, в отставку помимо Медведева ушли девять вице-премьеров и 22 федеральных министра. Однако они будут исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Ожидается, что недавно вступивший в должность президента России Владимир Путин назовет имя нового премьер-министра страны в ближайшее время. В прошлый раз Путин назвал нового премьера менее чем через два часа после завершения церемонии инаугурации.

После того, как Путин объявит премьер-министра, его кандидатуру должна утвердить Госдума. Депутаты уже заявили, что готовы рассмотреть нового кандидата на заседании 8 мая.

Ранее в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония вступления в должность избранного президента России Владимира Путина.

Президент прибыл на инаугурацию на автомобиле отечественного производства — на машине проекта «Кортеж», а потом принес присягу на верность России и обратился с речью к присутствующим. В залах дворца находились около 3,5 тыс. человек