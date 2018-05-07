В Коломне вновь задержали протестующих против свалки «Воловичи»

Утром в понедельник в Коломне задержали шесть местных жителей, выступающих против ввоза мусора с других городов на местный полигон «Воловичи», рассказала «Новой газете» активистка Ирина Налётова.

«Сегодня утром снова обострилась ситуация на полигоне “Воловичи” в Коломне. Люди по-прежнему не собираются пропускать иногородний мусор. К 11 утра на полигон должен был приехать Евгений Тимонин, представитель СПЧ, вместо этого приехал автобус полиции и начались задержания», — сообщила она.

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По словам Налётовой, среди задержанных оказался один из активистов протеста Вячеслав Егоров. Против него составили протокол по статье № 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полиции). Документ есть в распоряжении «Новой». Видео задержания опубликовано на странице сообщества «НЕТ свалки Коломна» в «ВКонтакте».

Задержания начались после того, как люди перегородили дорогу транспорту, который вёз мусор на полигон. Они, как пояснила Налётова, ходили взад-вперед по пешеходному переходу перед машиной, «не нарушая ПДД». Фотографию того, как это было, опубликовал в фейсбуке Егоров.

Акция протеста против свалки в Коломне. Фото: Вячеслав Егоров, фейсбук

«Власти обещали, что в день будет не больше 15-ти иногородних машин с мусором. Неделя закончилась, однако в нарушении всех обязательств, машины поехали снова», — пояснила возмущение людей Налётова.

Это уже не первый подобный инцидент с полицией в Коломне. Ранее в апреле протестующих оштрафовали за переход дороги в неположенном месте. До этого задержали отца Игоря, который встал на пути машины с мусором и в одиночку пытался перегородить ей дорогу. Ещё раньше полиция задержала четырёх активистов, выступавших против свалки.

Протесты против ввоза мусора на полигон «Воловичи» идут с конца марта. Местные жители жалуются на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. На фоне протестов директор свалки Владимир Плясунов уволился по собственному желанию.