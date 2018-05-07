СК снова попросил перевести Малобродского под домашний арест

Следственный комитет обратился в Басманный суд с просьбой изменить меру пресечения бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского на домашний арест. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Басманный суд.

По словам пресс-секретаря суды Юноны Царевой, ходатайство следствия только зарегистрировано, однако дата рассмотрения еще не объявлена.

В конце апреля следствие уже ходатайствовало о переводе Малобродского под домашний арест. Как заявлял следователь по делу «Седьмой студии» изменилась, поскольку «все следственные действия по делу проведены».

«Все доказательства по делу собраны, можно составлять обвинительное заключение, доказательств достаточно и снижен риск вмешательства Малобродского в ход расследования» — сказал следователь.

Однако Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего гендиректора «Гоголь-центра». «Ходатайство следствия необоснованно и удовлетворению не подлежит», — заявила судья. Суд пришел к «идентичности доводов следствия, как при продлении меры пресечения, так и сейчас», а новых обстоятельств для изменения меры пресечения не представлено, зачитала судья.

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Малобродский в свою очередь сообщил, что появились два обстоятельства: письмо-гарантия от израильского консула о том, что Малобродский (имеющий как российское, так и израильское гражданство) не скроется из России, а также постановление Европейского суда по правам человека (Страсбург уже признал незаконным содержание фигуранта дела «Седьмой студии» в СИЗО).

Напомним, он был единственный из фигурантов дела, кто находился в СИЗО. Под стражей он провел почти год. На прошлой неделе Басманный суд до 19 июля продлил домашний арест директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и режиссера Кирилла Серебренникова. При этом срок содержания под стражей в отношении Малобродского был продлен до 19 июня, а домашний арест бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина — до 24 мая.