Путин подписал указ о выплате ветеранам войны по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в 10 тыс. рублей.

Единовременную выплату люди получат «в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Деньги будут выплачить в мае—июне. Их смогут получить ветераны и инвалиды вонйы, постоянно проживающие в России, в Латвии, Литве и Эстонии. По данным Интерфакса, получателями единовременной выплаты станут 102 тысячи 814 человек.

Ранее Интерфакс цитировал заместителя министра обороны России Татьяна Шевцова, которая заявила, что подобные выплаты будут ежегодными.

«Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей», — говорила она на совещании в Минобороны.

Также Шевцова заявляла, что дополнительно к военным пенсиям с 1 апреля 2018 года проиндексированы социальные пенсии на 2,9% участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам боевых действий, лицам, достигшим 80-летнего возраста.