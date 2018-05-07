Путин оставил Медведева на посту главы правительства

Президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что депутаты могут рассмотреть вопрос о назначении нового главы правительства на пленарном заседании 8 мая, если президент внесет его кандидатуру в день инаугурации.

После президентских выборов 2012 года кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства была внесена 7 мая, 8 мая он был утвержден в должности.

В Конституции России написано, что после инаугурации президента правительство уходит в отставку. После этого глава государства с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. В своей речи он отметил, что России «нужны прорывы во всех сферах жизни», и что «безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены».