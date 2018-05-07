Москалькова заявила об отсутствии жалоб на применение «силовых методов» при задержании в Москве

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова не получила ни одной жалобы о необоснованном применении силовых методов при задержании участников акции протеста в Москве 5 мая, сообщил Интерфакс.

«Я не получила от москвичей ни одной жалобы о нарушении прав. И даже я сказала бы, наоборот, впервые было отмечено очень корректное отношение полиции. И ситуация с задержаниями очень быстро разрешилась и многие были без санкций отпущены», — сказала она.

По ее словам, в отношении тех, кто подвергается административной ответственности, будут разбираться.

При этом жители Санкт-Петербурга с жалобами обращались, их передал омбудсмен в Санкт-Петербурге. В результате Москалькова попросила прокуратуру проверить эти сообщения.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов пообещал обратиться в правоохранительные органы, чтобы выяснить, на каком основании казаки и члены патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД) участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая.

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Акция «Он нам не царь» прошла в различных городах России, она была организована сторонниками политика Алексея Навального и приурочена к инаугурации главы государства. В Москве акция не была согласована с городской администрацией. По все стране задержали почти 1600 человек.

В Санкт-Петербурге спустя два дня, 7 мая, против петербуржца Михаила Цакунова возбудили уголовное дело. Его подозревают в том, что он «умышленно и акцентировано нанес не менее 1 удара своей рукой» по лицу полицейского, в результате чего у него был выбит зуб.