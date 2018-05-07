Ройзман отказался подписывать документ об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, выступая в прямом эфире на радио «Эхо Москвы-Екатеринбург», заявил, что не будет подписывать постановление о внесении изменений в Устав города, касающихся отмены выборов мэра.

«Это противоречит Конституции, это для каждого нормального человека очевидно. Я не хочу в этом участвовать. Когда дойдет до внесения поправок в Устав, я не буду этот документ подписывать. Своей рукой нарушить Устав города? Я не понимаю, кто меня может заставить это сделать», — цитирует его Znak.com.

Ройзман намерен доработать до 7 сентября, до этого времени, по его словам, в ситуации будет разбираться прокуратура и суд. В прокуратуре пока не комментируют решение Ройзмана.

Документ может подписать только Ройзман, заявил Znak.com глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, в администрации готовы к его решению.

«Это ожидаемо. Понятно, что [опротестовать решение] можно через судебные механизмы. Подать заявление может любое заинтересованное лицо, и депутаты, и прокуратура, и даже любой житель города, потому что это его права. Но даже если суд обяжет подписать, [Ройзман] не будет исполнять решение суда. Самый действенный механизм — ждать следующего главу», — сказал он.

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По словам Захарова, решение Ройзмана никак не повлияет на сентябрьскую кампанию, поскольку избирком, действуя в рамках областного закона, объявит только выборы в городскую думу. Мэра изберут депутаты нового созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

3 апреля депутаты Заксобрания одобрили законопроект об отмене выборов мэра в Екатеринбурге. Согласно новой системе, глава города будет выбираться из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. После этого администрация Екатеринбурга внесла в думу поправки в Устав города, приводящие его в соответствие с региональным законодательством.

За день до принятия закона региональным парламентом в Екатеринбурге на площади Обороны прошел митинг против отмены выборов главы города. Организатором акции выступил Ройзман. В ней участвовали глава штаба Алексея Навального, экс-депутат думы уральской столицы Леонид Волков, а также бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.