Роскомнадзор рассказал о 46 тыс. жалоб на неправомерную блокировку ресурсов

В Роскомнадзор поступило около 46 тыс. обращений с жалобами на неправомерную блокировку интернет-адресов, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

«Я не очень понимаю, что такое „Рунет под ударом“. Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что каждое из обращений «нуждается в отдельном рассмотрении», «если есть информация, что такая проблема носит системный характер, то такие действия нужно оспаривать в судебном порядке».

«Если какие-то ресурсы считают, что они заблокированы неправомерно и у них есть какая-то оценка ущерба, который они понесли, они могут обратиться в суды, чтобы оспорить это решение и даже рассматривать вопрос компенсации ущерба, который они понесли. Но это надо опять же доказать в суде», — подчеркнул министр.

Напомним, в конце апреля бизнесмен Александр Вихарев подал первый в России иск против Роскомнадзора из-за негативных последствий, к которым привели попытки ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

Роскомнадзор пытается заблокировать на территории России мессенджер Telegram с 16 апреля, однако он остается доступным для пользователей, используя встроенные способы обхода блокировок. Вместе с тем блокировки сказались на работе многих сторонних сайтов, пользовавшихся хостингом заблокированных провайдеров.