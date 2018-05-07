Казаки объяснили свое появление на митинге Навального

Казаки Центрального казачьего войска пришли на концерт «Московская весна» 5 мая, но оказались рядом с несанкционированным митингом и решили высказать свою гражданскую позицию, «направленную на недопущение насильственного захвата власти». Об этом говорится в сообщении на сайте ЦКВ.

«Казаки традиционно являются защитниками Отечества. В каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали», — говорится в сообщении.

Более того, казачьи войска отрицают, что вели охрану общественного порядка на Пушкинской площади.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов пообещал направить запросы в правоохранительные органы, чтобы выяснить, почему казаки и члены патриотической организации «Национально-освободительное движение» (НОД) участвовали в охране порядка на акциях протеста 5 мая.

СМИ утверждали, что одетые в казачью форму люди, которые нападали на участников акции «Он нам не царь» в Москве 5 мая, получали финансирование правительства Москвы на обучение по охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

5 мая во многих городах России прошли акции протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального. В Москве на Пушкинской площади демонстрантам противостояли люди в казачьей форме, которые били их нагайками и кулаками.