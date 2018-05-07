Суд в Петербурге арестовал участника акции 5 мая за выбитый зуб полицейскому

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца местного жителя Михаила Цакунова, которого задержали на акции 5 мая и обвинили в насилии в отношении полицейского, сообщает «Медиазона».

Адвокат Герман Параничев просил отправить Цакунова под домашний арест, заявив, что у его подзащитного нет загранпаспорта и что он содержит свою невесту, которая из-за болезни оставила работу.

Цакунов не признал свою вину. Соледствие считает, что он во время задержания умышленно ударил младшего сержанта полиции Сухарукова по лицу, в результате чего выбил ему зуб. Цакунову грозит до десяти лет лишения свободы.

Михаила Цакунова задержали 5 мая на Дворцовой площади во время всероссийской акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь». Он стоял со сдутой желтой уткой.

Позже Цакунов заявил, что не участвовал в митинге, а утку нашел у дворников. О том, что он выбил кому-то зуб, мужчина узнал уже после задержания, в отделе полиции. «Никогда не думал, что в моей жизни будет такая ситуация, что, ничего не сделав, я окажусь в тюрьме», — сказал Цакунов.