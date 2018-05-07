В КПРФ отказались поддерживать кандидатуру Медведева

Фракция КПРФ в Госдуме не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на слова зампреда фракции Николая Коломейцева.

Другой представитель партии, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что фракция негативно оценивает работу предыдущего состава правительства, он также добавил, что к их работе «у нас претензий достаточно много».

На вопрос о том, как относятся к предложению президента Владимира Путина переназначить Медведева, ответили, что в партии преобладают «критические настроения».

«Мы его довольно критиковали и критикуем за его курс в части экономической политики», — заявил первый зампред фракции эсеров Михаил Емельянов.

В свою очередь, во фракции «Единой России» пояснили, что там примут решение о поддержки кандидатуры Медведева после личной встречи с ним, сообщил глава фракции Сергей Неверов.

«Это председатель нашей партии, мы работали вместе в течение длительного периода. Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич. У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить», — сказал Неверов.

Напомним, президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума. При этом абсолютное большинство в нижней палате парламента занимает «Единая Россия» — 339 мест, КПРФ — 42, ЛДПР — 40, а «Справедливая Россия» — 23.