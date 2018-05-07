Путин подписал новый «майский указ» на период до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года, так называемые «майские указы». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Экономика:

Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик.

Сделать ипотеку в 8% для семей со средним достатком.

Экспортировать несырьевые товары на сумму 250 млрд долларов в год.

Увеличить долю автодорог регионального значения не менее чем до 50%.

Образование:

Создать не менее 15 научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и бизнеса.

Общество:

Строить не менее 120 млн кв метров жилья в год.

Увеличить продолжительность жизни до 78 лет.

Снизить уровень бедности в два раза.

Каждый год улучшать жилищные условия не менее пяти млн российских семей.

Экология:

Экологически «оздоровить» Волгу и сохранить систему Байкала.

Снизить уровень вредных выбросов в атмосферу не менее чем на 20% в наиболее загрязненных городах.

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