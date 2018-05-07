В Ингушетии суд рассмотрит дело экс-начальника Центра «Э» и его подчиненных. Их обвиняют в убийстве и пытках задержанных

В Ингушетии в суд направили уголовное дело экс-начальника Центра «Э» Тимура Хамхоева и его подчиненных за пытки задержанных и другие преступления, сообщили «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права».

Помимо Хамхоева, по делу проходят шесть сотрудников МВД Ингушетии. Среди них его заместитель Сергей Хандогин и экс-глава МВД по Сунженскому району Магомед Беков.

В зависимости от роли каждого фигурантам инкриминируются убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия (в частности, использование электрического тока), вымогательство, грабеж, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбойные нападения и др.

В уголовном деле имеются несколько эпизодов насилия над задержанными. В частности, в июле 2016 года сотрудники МВД Ингушетии пять часов избивали Марем Долиеву и ее супруга Магомеда Долиева, требуя от них признаться в разбойном нападении на банк. Долиеву вывезли в неизвестное место, где на пальцы рук и ног подключили электрический ток, а на голову надели полиэтиленовый пакет. 50-летний мужчина в тот же день умер от удушения в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД республики.

«По данному уголовному делу следствием проделан колоссальный объем работы. Так, в ходе расследования данного дела допрошено более 300 свидетелей, признаны потерпевшими и допрошены граждане, которым причинен физический, моральный и имущественный вред. Всего по уголовному делу проведено более 500 следственных действий». — говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.