Новая газета

Медведев предложил сменить шесть из девяти вице-премьеров

Политика

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Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил министра финансов Антона Силуанова назначить на пост первого вице-премьера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника встречи.

На должность вице-премьера, курирующего ВПК, Медведев предложил кандидатуру замминистра обороны Юрия Борисова вместо Дмитрия Рогозина.

На пост вице-премьера, курирующего связь и цифровые технологии, предложено назначить Максима Акимова. По мнению Медведева, Ольга Голодец может занятья вопросами культуры и спорта, вопросами промышленности и энергетики — Дмитрия Козака, а здравоохранения — Татьяну Голикову.

Медведев будет настаивать, чтобы Виталия Мутко назначили вице-премьером по вопросам строительства, а на должность вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство — Алексея Гордеева.

Кроме того, и.о премьер-министра, считает, что главой аппарата правительства вместо Сергея Приходько помощника президента Константина Чуйченко. Таким образом, кроме Рогозина и Приходько, должности вице-премьера могут лишиться Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев.

При этом источник РИА Новости во фракции «Единой России» заявил, что и.о. премьер-министра не называл, кого бы он хотел предложить на посты федеральных министров.

Напомним, президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.

Теги:
россия, кандидаты, правительство, медведев, mp
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