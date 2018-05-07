Медведев предложил сменить шесть из девяти вице-премьеров

Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев предложил министра финансов Антона Силуанова назначить на пост первого вице-премьера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на участника встречи.

На должность вице-премьера, курирующего ВПК, Медведев предложил кандидатуру замминистра обороны Юрия Борисова вместо Дмитрия Рогозина.

На пост вице-премьера, курирующего связь и цифровые технологии, предложено назначить Максима Акимова. По мнению Медведева, Ольга Голодец может занятья вопросами культуры и спорта, вопросами промышленности и энергетики — Дмитрия Козака, а здравоохранения — Татьяну Голикову.

Медведев будет настаивать, чтобы Виталия Мутко назначили вице-премьером по вопросам строительства, а на должность вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство — Алексея Гордеева.

Кроме того, и.о премьер-министра, считает, что главой аппарата правительства вместо Сергея Приходько помощника президента Константина Чуйченко. Таким образом, кроме Рогозина и Приходько, должности вице-премьера могут лишиться Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев.

При этом источник РИА Новости во фракции «Единой России» заявил, что и.о. премьер-министра не называл, кого бы он хотел предложить на посты федеральных министров.

Напомним, президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Теперь кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.