Два участника акции 5 мая обратились в СК с жалобами на побои

Житель Челябинска Искандер Тагаев и житель Краснодара обратились в Следственный комитет России (СК) с заявлением на побои, которые устроили полицейские при их задержании во время митинга. Об этом сообщило РБК со ссылкой на «Зону права».

По словам адвоката жителя Краснодара, полицейские сначала требовали доступ к телефону, чтобы потом удалить все файлы, а когда его подзащитный отказался это делать, его начали избивать ногами и руками, били по голове, давали пощечины и подзатыльники.

«Когда он и после этого отказался подписывать протокол, его растянули за руки и начали пробивать ему ногой в заднюю поверхность бедра. Он не выдержал и согласился всё подписать, и это прекратилось. Потом привели следующего», — заявил адвокат.

По информации «Зоны права», подобные заявления в скором времени подадут и другие участники акций, в том числе москвич Дмитрий Карасев. Всего к правозащитникам пока обратились 16 граждан.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца местного жителя Михаила Цакунова, которого задержали на акции 5 мая и обвинили в насилии в отношении полицейского.

Цакунов не признал свою вину. Соледствие считает, что он во время задержания умышленно ударил младшего сержанта полиции Сухарукова по лицу, в результате чего выбил ему зуб. Цакунову грозит до десяти лет лишения свободы.

В свою очередь, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, не получила ни одной жалобы о необоснованном применении силовых методов при задержании участников акции протеста в Москве 5 мая.

При этом жители Санкт-Петербурга с жалобами обращались, их передал омбудсмен в Санкт-Петербурге. В результате Москалькова попросила прокуратуру проверить эти сообщения.