Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Венгрии

Россельхознадзор ограничил поставку в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Венргии, сообщается на сайте ведомства.

«7 мая 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков», – сообщает Россельхознадзор.

Ведомство сообщило со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, что ухудшилась ситуация с распространением африканской чумы свиней в районе Хевеш.

Ранее в начале апреля из-за обнаружения вируса африканской чумы Россельхознадзор ввел запрет на поставки свинины и продукции из нее со всей территории Белоруссии.