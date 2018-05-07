Роскомнадзор: от блокировки Telegram пострадали около 400 интернет-ресурсов

От действий Роскомнадзора, направленных на блокировку мессенджера Telegram, пострадали около 400 интернет-ресурсов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что получили несколько десятков тысяч обращений, однако лишь 1,3 тыс. из них была связана с нарушением работы конкретных интернет-ресурсов и IP-адресов.

«Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тыс. обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», – отметили в ведомстве.

Ранее глава Микомсвязи Николай Никифоров сообщил о порядке 46 тыс. обращений в Роскомнадзор с жалобами на неправомерную блокировку.

Читайте также Телеграмма из Ирана. Одно из самых авторитарных государств мира оказалось бессильно против мессенджера Дурова

Напомним, в апреле Роскомнадзор начала блокировать мессенджер Telegram после решения суда. Причиной стал отказ руководства сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В результате ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, которые якобы использовал мессенджер для обхода ограничений. При этом Telegram до сих пор действует на территории России.