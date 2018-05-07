Сборная России разгромила команду Белоруссии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России обыграла команду Белоруссии со счетом 6:0 в третьем матче чемпионата мира по хоккею в Дании.

Первый гол в ворота противников забросил на шестой минуте Павел Дацюк. Эта шайба стало самой быстрой для России в текущем первенстве.

Затем заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (26-ая минута), Илья Каблуков (30-ая), второй гол Дацюк забил на 40-й минуте, Максим Мамин (46-ая) и Кирилл Капризов (48-ая).

Ранее сборная России выиграла матчи против команд Франции и Австрии с одинаковым счетом 7:0. В следующий раз, 10 мая, российские хоккеисты встретятся со сборной Чехии.