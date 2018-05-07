«ОВД-Инфо»: на акциях 5 мая задержали не менее 158 несовершеннолетних

На акциях «Он нам не царь» 5 мая по всей России задержали не менее 158 человек, которым не было 18 лет, сообщает в своем телеграм-канале «ОВД-Инфо».

По данным издания, в Москве задержали 91 несовершеннолетнего, в Челябинске – 20, в Санкт-Петербурге – 14, в Краснодаре – 13, в Благовещенске и Новокузнецке по пять человек, в Красноярске – 4, в Астрахани и Тольятти по два человека, во Владимире и Воронеже по одному.

«Мы продолжаем проверять данные, к сожалению, их может быть больше», – пишет издание.

5 мая в различных городах России прошла акция сторонников политика Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента Владимира Путина. В результате были задержаны почти 1600 человек.