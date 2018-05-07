Лидер System of a Down Серж Танкян выступил в Армении в поддержку оппозиции

Основатель и вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян, имеющий армянские корни, выступил в Ереване на митинге в поддержку оппозиции.

«Мой горный свободный народ прекрасной Армении, я рад, что мы смогли мирным путем поменять нашу родину. И весь мир берет с нас пример – улыбкой, песней, радостью. Мы много страдали от геноцидов, войн, землетрясений. Любовь – это та сила, при помощи которой мы смогли победить. Любовью вы смогли победить свои страхи», – обратился Танкян.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Как передает корреспондент «Новой газеты» с места события, музыкант поблагодарил лидера оппозиции Никола Пашиняна и всех молодых организаторов за мирную «бархатную революцию».

Серж Танкян спел bari aragil на площади Республики pic.twitter.com/OfFr5PsVlC — Катя (@sovkusomsahara) May 7, 2018

Пашинян отметил, что изменения в стране уже видны. Он призвал собраться завтра в 11:00 перед голосованием на площади Республики, чтобы отпраздновать час победы армянского народа и час его объединения.

«Я получил официальное подтверждение, что за кандидата от народа проголосуют две партии и многие депутаты от Республиканской партии. Поэтому мы имеем 95% вероятности того, что кандидат, которого избрали вы, станет премьером», – добавил лидер оппозиции.

Напомним, в середине апреля в Армении начались протесты против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. 23 апреля после массовых уличных акций он был вынужден уйти в отставку.

На пост премьера выдвинули кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна, однако 1 мая парламент отказался утвердить его на этой должности: за него проголосовали 45 парламентариев, для избрания необходимы голоса 53.

После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась 8 мая утвердить Пашиняна на посту главы правительства.

Лидер System Of A Down Серж Танкян является моральным авторитетом для армянского народа. В центре внимания группы неодократно оказывалась проблема освещения Геноцида армянского народа. Так, в 2015 году SOAD выступила в Ереване с бесплатным концертом с целью привлечь внимание общественности к вопросу признания Геноцида. Кроме того, когда в Армении начались протесты, Танкян публично выразил поддержку «бархатной революции» и оппозиционному движению.