Bellingcat: к обстрелу в Мариуполе в 2015 году причастны российские военные

К обстрелу Мариуполя в Донецкой области в январе 2015 года причастны действующие российские военные, узнали в Bellingcat.

Как выяснила расследовательская команда, за день до обстрела из России на Украину переправили два батареи ракетных систем залпового огня «Град». В ходе анализа аудио- и видеозаписей были установлены личности девяти офицеров, которые принимали участие в этой операции.

Среди них – начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майор Степан Ярощук, который руководил операцией из России, из Донецка – полковник Александр Цаплюк. Подполковник Максим Власов с позывным «Югра» координировал действия реактивных дивизионов. В расследовании также указаны имена Александра Муратова, Сергея Юрченко и Александра Грунчева.

Отбором и отправкой артиллерийских командиров и систем на Украину занимались полковник Олег Кувшинов, генерал-майор Дмитрий Клименко и полковник Сергей Лисай.

Боевики Александр Евтоди с позывным «Пепел» и Граир Егиазарян с позывным «Шрам» командовали подразделениями, которые обстреливали Мариуполь.

Напомним, обстрел жилых районов Мариуполя произошел 24 января 2015 года. В результате проишествия погиб 31 человек, более 100 были ранены. Украинская сторона обвинила Россию в причастности к удару ополченцев. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что обстрел совершили украинские военные.