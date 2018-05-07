«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» внесли в реестр «иностранных агентов»

«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям» правозащитницы Ольги Романовой внесли в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции «иностранных агентов». Об этом Интерфаксу сообщили в Минюсте России.

«Решение о включении некоммерческой организации в реестр принято по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления», – сообщили в министерстве.

При этом сама Романова подчеркнула, что официального заявления от Минюста не получала.

По закону, действующему с 2012 года, «иностранными агентами» становятся некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью на территории России.

«Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям», основанный в 2015 году, оказывает помощь осужденным и их близким. Одним из самых известных проектов фонда является правозащитная организация «Русь сидящая», которая рассказывает о заключенных тюрем, колоний и следственных изоляторов.