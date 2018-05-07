Протестующего против свалки «Воловичи» в Коломне арестовали на трое суток

К трем суткам ареста приговорили жителя Коломны Вячеслава Егорова, задержанного 7 мая во время акции протеста против ввоза мусора на местный полигон «Воловичи», сообщила «Новой газете» активиста Ирина Налётова.

По ее словам, мужчину признали виновним по статье 19.3 ч.1 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции).

«В защиту Вячеслава выступали свидетели, и была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что он не совершал никаких противоправных действий. Однако судья при вынесении решения приняла во внимание показания исключительно сотрудников полиции», — отметила Налётова.

Задержания в Коломне начались утром и продолжились днём. По словам Налётовой, в итоге за день сотрудники полиции задержали около десяти человек.

7 мая в Коломне прошла очередная акция протеста против ввоза мусора на местную свалку. Люди с конца марта жалуются на запах сероводорода и ухудшение экологической обстановки. Коломна — не единственный подмосковный город, где проходят подобные протесты. Акции, в частности, продолжаются в Волоколамске, где расположен полигон «Ядрово».