В Сирии разбился российский военный вертолет. Летчики погибли

В Сирии потерпел крушение российский боевой ветролет Ка-52, сообщили в Минобороны России.

Как передают информагентства, вертолет выполнял плановый полет над восточными районами Сирии.

Оба летчика погибли. Их тела обнаружили и доставили на аэродром базирования.

По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Накануне, 3 мая, в Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ. Тогда также оба летчика погибли.