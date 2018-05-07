В Сирии разбился российский военный вертолет. Летчики погибли
В Сирии потерпел крушение российский боевой ветролет Ка-52, сообщили в Минобороны России.
Как передают информагентства, вертолет выполнял плановый полет над восточными районами Сирии.
Оба летчика погибли. Их тела обнаружили и доставили на аэродром базирования.
По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
Накануне, 3 мая, в Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ. Тогда также оба летчика погибли.