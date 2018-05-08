Интерфакс: запуск ракеты с «Восточного» могут перенести на 2019 год из-за импортозамещения

К концу 2018 года с космодрома «Восточный» должны запустить две ракеты, однако запуск одной из них могут перенести на 2019 год, так как из-за импортозамещения возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов. Об этом источник рассказал Интерфаксу.

«При увеличении отставания от графика изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — заявил собеседник агентства.

По его словам, на «Восточном» уже есть подтверждения готовности ракеты-носителей «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б». Они должны доставить космические аппараты «Канопус-В» №5 и 6, а также «Метеор-М»2-2.

Напомним, с космодрома «Восточный» в Амурской области уже выпустили три ракеты. Последний пуск прошел 1 февраля этого года. Тогда запустили ракету «Союз-2.1а» с 11 космическими аппаратами, в том числе «Канопус-В» № 3 и 4.

Предыдущий старт был менее удачный: 28 ноября с космодрома запустили ракету с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», однако потом установить связь с ним не удалось. Как выяснилось позже, «Союз-2.1б» с 19 спутниками была «настроена на Байконур», а не на «Восточный».

Первый пуск состоялся весной 2016 года. В день намеченного пуска за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме, но на следующий день пуск прошел успешно.