Пивовары России попросили не запрещать продажу алкоголя во время ЧМ-2018

Союз российских пивоваров направил в мэрию Москвы, а AB InBev Efes и.о. вице-премьера Аркадию Дворковичу письмо с просьбой не запрещать продажу алкоголя во время Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно тексту послания, пивовары опасаются распространения торговли опасной и нелегальной алкогольной продукцией, для бюджета Москвы запрет может грозит потерями порядка двух млрд рублей.

О том, что власти намерены ввести запрет на торговлю алкоголем в дни соревнований заявлял замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилл Малышкин.

По его словам, в Москве также разрабатывают специальный план для оказания помощь нетрезвым болельщикам. Для них будут проводить «лечебные мероприятия» в больницах и поликлиниках.

Более того, ограничить продажу алкоголя хотят в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля пройдет в 11 городах России. Россия примет этот турнир впервые. Матчи пройдут на 12 стадионах, финал Чемпионата мира пройдет в Москве, на стадионе «Лужники».