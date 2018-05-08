Оман упростил въезд в страну для россиян

Граждане России, Китая и Ирана теперь не нужно подтверждать, что у них есть спонсор в Омане, чтобы посетить эту страну. О новых упрощенных правила въезда рассказала газета Times of Oman со ссылкой на Королевскую полицию Омана.

Раньше для въезда в страну необходим был спонсор, под которым понимался гражданин Омана, туристический оператор из Омана или юридическое лицо со 100% омановским или смешанным капиталом.

Это не первые послабления для граждан России. Ранее султанат начал выдавать визы бесплатно, если россиянин уже получал визы ЕС, США или Канады. Таким образом, число стран, граждане которых могут получить оманскую визу по прибытию, достигло 71.

Ранее Правительство Албании отменило визы для россиян на период с 1 апреля по 31 октября 2018 года. Такие правила для россиян действуют уже порядка девяти лет.