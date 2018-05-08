СМИ узнали о 15 уголовных делах о хищениях в наземных частях Балтфлота

Военная контрразведка выявила крупные хищения в подразделениях береговой обороны Балтийского флота, а Следственный комитет уже завел 15 уголовных дел, в том числе в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко, утверждает «Коммерсант».

Мужчину заподозрили в хищении в 2017 году из военной части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники, а также в незаконной продаже 2,6 тыс покрышек для грузовиков «Урал», «КрАз», «ЗИЛ» и «КамАЗ».

По мнению следствия, это имущество Минобороны должно было продаваться как высвобожденное, однако Коваленко якобы присвоил деньги от сделки. Суд уже отправил под домашний арест мужчину.

Помимо него по делу проходят бывший замкомандира части ПВО майор Сергей Медведкин и замкомандира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по вооружению майор Бакир Зухрабов. Следствие настаивает, что они похитили шесть двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л.

«Коммерсант» отмечает, что с 16 мая на территории воинских частей Балтийского флота начнет действовать комиссия Минобороны по тылу. В ее задачи войдет проверка сохранности военного имущества.